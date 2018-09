Trickdiebe schlagen bei 85-jähriger Frau zu

50 Euro Bargeld haben am Montagvormittag Trickdiebe aus der Geldbörse einer Seniorin entwendet. Die Täter hatten sich zuvor Zutritt zu deren Wohnung verschafft, indem sie der Dame einen Gewinn in Aussicht stellten - das war Betrug. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, suchte das tatverdächtige Paar gegen 10 Uhr die 85-jährige Frau in der Danziger Straße auf und eröffnete ihr einen Geldgewinn aus einem Preisausschreiben, an dem sie angeblich teilgenommen hatte. Zur Untermauerung ihrer Behauptung zeigten die beiden einen größeren Geldbetrag vor. Die arglose Seniorin ließ daraufhin den Mann in die Wohnung, während seine weibliche Begleitung an der Tür wartete und so unbeobachtet Zugriff auf eine an der Garderobe hängende Handtasche hatte. Als die Tatverdächtigen das Anwesen mit dem angeblichen Geldgewinn unter einem Vorwand verließen, bemerkte die 85-Jährige kurz darauf, dass das Bargeld in der Geldbörse, die sich in der Handtasche befand, weg war. Bei dem Paar soll es sich um einen schlanken, etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann handeln, rund 180 Zentimeter groß, mit kurzen dunklen Haaren und Brille. Er trug eine blaue Jeanshose und eine braune Lederjacke. Die Frau hatte dunkle Haare und war mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet. Die Kripo Coburg sucht Zeugen, die unter Telefon 09561/645-0 Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. red