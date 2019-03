Trickbetrüger mit neuer Variante erfolgreich

Mehrere Tausend Euro erbeuteten Unbekannte Mitte Februar von einer Seniorin im Stadtgebiet, der sie vortäuschten, bei einem angeblich bevorstehenden Pfändungsverfahren helfen zu wollen. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Die Kripo Coburg ermittelt und warnt vor dieser Betrugsmasche.

Über mehrere Monate hinweg erhielt die betagte Dame immer wieder Anrufe von einem Mann, der ihr bei einem angeblichen Mahnverfahren einer Glücksspielfirma helfen wolle. Wie er Mitte Februar zu verstehen gab, wüsste er aus sicherer Quelle, dass in Kürze eine Zwangspfändung bevorstehe und die Polizei mit einem Gerichtsvollzieher erscheinen werde. Er brachte die Frau durch geschickte Gesprächsführung dazu, noch am selben Tag Geld und Schmuck im Wert von einigen Tausend Euro an eine Abholerin zu übergeben, um zu verhindern, dass ihr gesamtes Hab und Gut gepfändet wird. Auch nach diesem Zeitpunkt versuchten die Unbekannten, die Seniorin zu weiteren Geldübergaben zu bewegen.

Die Kripo ermittelt gegen die unbekannten Täter, warnt abermals vor den verschiedenen Maschen der Trickbetrüger und gibt folgende Tipps: • Seien Sie bei Ihnen unbekannten Anrufern misstrauisch. • Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. • Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. • Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. • Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. red