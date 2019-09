Trickbetrüger langt in die Kasse

Zwei bisher unbekannte Täter bezahlten am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, Waren an der Kasse der Norma-Filiale im Riedgraben. Einer der Täter wollte dann vier 100 Euro-Scheine gewechselt haben. Als die Kassiererin dies ablehnte, griff dieser in die Kasse und holte einen Stapel 50 Euro-Scheine heraus. Dieser Stapel wurde ihm jedoch durch die Kassiererin wieder abgenommen und die beiden Täter verließen das Geschäft. Beim Nachzählen des Kassenbestandes fehlten danach jedoch 850 Euro. Zeugen, die gegen 18.30 Uhr ebenfalls in der Norma-Filiale waren und Hinweise auf die Trickdiebe geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol