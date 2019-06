Der Männertreff Maßbach findet am Montag, 1 Juli, in der Pfarrscheune statt. Beginn ist um 10 Uhr. Das Thema der Veranstaltung lautet "Trickbetrüger, falscher Polizist, Falschgeld!". Herr Schmid von der Kripo in Schweinfurt klärt auf, worauf man im Alltag achten muss. Im Anschluss an das Referat findet eine Brotzeit statt. sek