Tribut an Rock-Legende Tina Turner

Eine musikalische Retrospektive über das Lebenswerk des Superstars Tina Turner können Fans in einem Tribute-Konzert der Superlative am Samstag, 1. Februar 2020, in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach erleben. Die Verehrung für die Rock-Legende spürt man in der aufwendig produzierten Multimedia-Show vom ersten bis zum letzten Ton: "Nutbush City limits", "Let's stay together", "What's love got to do with it", "Break every rule", "Typical male", "Foreign affair", "Simply the best", "Golden eye" - ein Superhit jagt den nächsten, performed mit einer umwerfenden Wucht, leidenschaftlicher Bühnenpräsenz und sehr nah am Original.Tickets gibt es beim Tourismus- & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach, bei allen Vorverkaufsstellen sowie direkt beim Veranstalter unter Telefonnummer 0365/5481830 und www.tinatherocklegend.de. Foto: PR