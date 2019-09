Trialogischer Fachnachmittag

Der Sozialpsychiatrische Dienst vom SkF Bamberg e. V. veranstaltet in Kooperation mit der Gesundheitsregion plus einen trialogischen Fachnachmittag zum Thema "Perspektivwechsel Borderline". Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 26. September, von 15 bis 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamt Bamberg statt. Mit dem Grundgedanken des bundesweiten Borderline-Trialogs "Miteinander reden. Voneinander lernen." sind Betroffene, Angehörige und professionelle Helfer gleichermaßen eingeladen, ihre Sicht und ihr Erleben zu kommunizieren und sich auszutauschen. red