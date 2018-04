Treue zur Feuerwehr Pödeldorf belohnt

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Pödeldorf standen auch diverse Ehrungen an. So wurden Hannelore Zeck für 25 Jahre sowie Anton König und Peter Frank für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt.

Die Ehrungen wurden vom stellvertretenden Landrat Rüdiger Gerst, dem Bürgermeister der Gemeinde Litzendorf, Wolfgang Möhrlein sowie Kreisbrandinspektor Harald Götz und Kreisbrandmeister Willi Eberlein durchgeführt. Möhrlein würdigte das hohe Engagement und bemerkte, dass es sich bei der Kameradin und den beiden Kameraden um starke Vorbilder für unsere Gesellschaft und die jungen Feuerwehrkameraden handelt.

Des Weiteren wurden Erich Teufel für 30 Jahre, Peter Frank für 40 Jahre und Peter Ruf für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt.

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Tagesordnung waren die Neuwahlen der Kommandanten im aktiven Dienst sowie der Vorstandschaft im Verein. Der bisherige Kommandant Edgar Teufel und sein Stellvertreter Thomas Pflaum konnten die Wahl für sich gewinnen und stellen somit weitere sechs Jahre die Führung der aktiven Mannschaft.

In der Vorstandschaft des Feuerwehrvereins konnte ein kleiner Umbruch verzeichnet werden. Durch den Rücktritt des Ersten Vorsitzenden sowie des Kassiers konnten neue Kameraden vorgeschlagen werden. Somit ergibt sich folgendes neues und stark verjüngtes Bild in der Vorstandschaft:

Erster Vorsitzender Anton König, Zweiter Vorsitzender Kevin König, Schriftführer Florian Weidhaas, Kassier Frank Baumgärtner, Beisitzer Christoph Schade und Stefan Deuerling, Kassenprüfer Erich Teufel und Markus Schrauder.