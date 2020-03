Treue Vereinsmitglieder ausgezeichnet

Die Ehrung langjähriger Mitglieder stand im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schneckenlohe. Außerdem wurde der Vorstand bei den Neuwahlen in seinen Ämtern bestätigt, wie es in einer Mitteilung heißt.

"Der Verein steht und fällt mit der Leistung seiner Führungskräfte. Hier muss ich dem Vorsitzenden im Namen der Gemeinde meinen herzlichen Dank für die gute Arbeit sagen", erklärte Bürgermeister Knut Morgenroth. "Ebenso haben wir einen aktiven Kommandanten, der sich ein umfangreiches Wissen aneignet und dieses in den Schulungen und Übungen an die aktiven Kameraden weitergibt." Die Arbeit der Feuerwehrleute könne man nicht mit Geld aufwiegen.

Knutfest und Sommerfest

Vorsitzender Stefan Häfner ging in seinem Jahresbericht auf die besuchten Feuerwehrjubiläen und Feste der Nachbarwehren ein. Gut angenommen habe die Bevölkerung auch wieder das Knutfest und das Sommerfest, welche auch in Zukunft fortgeführt werden sollen.

Unverzichtbar für das gute Miteinander seien die Monatstreffen, sagte der Vorsitzende. Er bedankte sich bei der Gemeinde und allen Helfern, die bei allen Aufgaben stets zur Stelle gewesen seien.

Kommandant Ulrich Werr wurde im vergangenen Jahr von 22 Aktiven unterstützt. Er berichtete von fünf Einsätzen, die alle erfolgreich gemeistert worden seien. Außerdem habe man mehrere freiwillige Tätigkeiten wie Absicherungen und Verkehrsregelungen übernommen.

196 Einsatzstunden

Insgesamt standen ihm zufolge 196 Einsatzstunden zu Buche. Gefordert waren Kommandant und Aktive auch beim Übungsdienst: 21 Übungen mit 273 Stunden hätten die Kameraden erbracht.

Bewährt habe sich die gemeinsame Alarmierungseinheit mit der Feuerwehr Mödlitz. Kommandant Werr führte auch an, dass er im Landkreis Kronach zum Ausbilder im Bereich der Modularen Truppausbildung ernannt worden sei.

Urkunden für langjährige Mitgliedschaft im Verein wurden vom Vorsitzenden und vom Kommandanten an Karl Schalle (50 Jahre); Manfred Betz, Roland Hößerich (60 Jahre); Hermann Friedmann, Konrad Stübler und Gerd Wendel (65 Jahre) sowie an Karl Schindhelm (70 Jahre) vergeben. "Im Laufe eines Jahres läuft viel auf. Die Aktiven sehen sich neuen Herausforderungen durch den Klimawandel gegenüber. Hier ist eine gut geschulte und eingestellte Wehr, wie ihr es seid, gefordert. Nutzt alle Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung", sagte Kreisbrandmeister Matthias Weber.

"Danke für eure Mithilfe in der Gemeinschaft. In einer Zeit, in der immer mehr nur noch an sich selbst denken, zeigt ihr, dass es auch anders geht - nämlich, sich gegenseitig zu unterstützen", sagte Pfarrer Gerald Munzert in seinem Grußwort. Die Neuwahlen führte der Wahlausschuss mit Bürgermeister Morgenroth, Kreisbrandmeister Weber und Pfarrer Munzert durch. Das Ergebnis: Stefan Häfner (Vorsitzender), Wolfram Schindler (Zweiter Vorsitzender), Peter Höfner (Schriftführer), Klaus Hühnlein (Kassier), Alfred Sünkel (Kassenprüfer), Jürgen Geiger (Kassenprüfer), Ralf Engel (Vertrauensmann), Gerold Vogt (Beisitzer), Jürgen Geiger (Beisitzer) und Matthias Bittruf (Beisitzer). Alle wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. red