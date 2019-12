Treue VdK-Mitglieder geehrt

Etwas mehr Besucher hätte die Weihnachtsfeier des VdK-Ortsverbandes schon verdient gehabt. Schließlich hatte sich der Vorsitzende Georg Kremer bemüht, dem Nachmittag einen besinnlichen und unterhaltsamen Rahmen zu geben. Auf die Kaffeerunde im Vereinszimmer des Kulturhauses folgten die Begrüßung mit Weihnachtsansprache, ein besinnlicher und unterhaltsamer Teil sowie die Ehrungen.

In seiner Ansprache stellte Kremer die Bedeutung des Weihnachtsfestes als das größte Fest der Christenheit heraus. Dennoch sei keine andere Zeit so stark von Hektik und Emotionen geprägt wie die Vorweihnachtszeit. Er erinnerte an die einst ruhigeren Adventswochen von früher. Deshalb sei es wichtig, sich auch heute Auszeiten im stressigen Alltag zu nehmen, um Ruhe zu finden.

Der Lesung zum biblischen Weihnachtsgeschehen "Eine großartige Geschichte”, die zwischendurch mit Weihnachtsliedern ergänzt wurde, wurde von den Zuhörern aufmerksam aufgenommen. Mit Humor reagierten die Anwesenden auf das Weihnachtsgedicht, das der Ortsverbandsvorstand an den VdK-Kreisvorsitzenden Heinz Wittmann richtete.

In seinem ausführlichen Referat berichtete der Kreisvorsitzende von den Ereignissen und Überlegungen im Landesverband.

Eine Reihe von Ehrungen schloss die Weihnachtsfeier ab. Vorsitzender Kremer dankte hierbei für die Treue zum VdK und zum Ortsverband. Erfreut stellte er fest, dass in seiner Amtszeit einige Mitglieder bereits zum zweiten Mal eine Ehrung erfahren könnten. Dank dieser treuen langjährigen Mitglieder bilde der Ortsverband heute eine beachtliche Größe innerhalb der örtlichen Vereine.

Die Ehrungen nahmen der Kreisvorsitzende Heinz Wittmann und Georg Kremer gemeinsam vor. Das gemeinsam gesungene Lied "O du fröhliche” rundete den besinnlichen Nachmittag ab. kag