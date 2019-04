Treue und tüchtige Mitglieder

Bei der Hauptversammlung des Verkehrs- und Gartenbauvereins im Gasthof "Zum Löwen" standen Ehrungen im Mittelpunkt. Vorsitzender Joseph Hetzel dankte den Mitgliedern bei seinem Jahresrückblick für den prächtigen Blumenschmuck in Kaider, End und Schwabthal sowie für das Schmücken der Osterbrunnen in End und Schwabthal und das Aufstellen der Christbäume. Große Resonanz hätten die Osternestsuche, die Familienwanderung und das Johannisfeuer gefunden.

Freudig begrüßte Hetzel Erika Dinkel und Ilona Sollmann als neue Mitglieder des nunmehr 103 Personen starken Vereins.

Die Ehrungen

Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Dora Landvogt und Anna Lilie aus End, Elisabeth und Andreas Pfarrdrescher, Maria Görl, Georg Fischer, Maria Hügerich und Josef Welsch aus Schwabthal sowie Petra Hetzel aus Frauendorf geehrt.

Hetzel dankte auch der Chefin des Gasthofes "Zum Löwen", Erika Dinkel, für die Spende von hohlem Fichtenholz, das sich besonders zum Bauen von Nistkästen für die heimische Vogelarten anbiete, und Petra Hetzel für die Spende von 20 Sommerflieder-Stauden (unter Kennern auch als Schmetterlingsflieder bekannt), die beim Vorstand abgeholt werden können.

Zusammenhalt beschworen

"Gartenbauvereine sind unsere Verschönerungsvereine", sagte Bürgermeister Jürgen Kohmann. Es sei wichtig, "dass wir alle zusammenhalten, damit Jung und Alt eine Heimat haben".

Kreisfachberater Michael Stromer erinnerte an den Kreisentscheid "Unser Dorf hat Zukunft - unser Dorf soll schöner werden". Er bedauerte auch die Auflösung des Staffelsteiner Gartenbauvereins mit den Worten: "Inhaltlich geht etwas verloren ..."

Stadtrat und Ortssprecher Andreas Pfarrdrescher dankte Ludwig Hetzel für die jahrelange Pflege der Grünanlage und verabschiedete ihn mit 70 Jahren in den "Ruhestand". Diese Aufgabe übernimmt in Zukunft Werner Lohneis aus Kaider.

Am 25. Mai wird mit einem Festgottesdienst ab 16.30 Uhr das 160-jährige Bestehen der Marienkapelle Kaider gefeiert. Im Juni stehen eine Familienwanderung und das Johannisfeuer an. Anfang Juli besucht der Verein das Feuerwehrfest in Kümmersreuth, ein Flechtkurs und ein Ausflug folgen. joh