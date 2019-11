Treue Schützinnen geehrt

Das zum Schützenfestabschluss proklamierte Königshaus der Damen der königlich privilegierten Scharfschützengesellschaft mit Schützenkönigin Edeltraud Hoja, 1. Ritterin Christa Lesch und 2. Ritterin Ursula Osterlänger hatte zum Königsessen in das Schützenhaus eingeladen.

Damenleiterin Michaela Brandmeier bedankte sich beim Dreigestirn des Königshauses für die Einladung mit einem Blumengruß und freute sich auch über das Erscheinen der drei Schützenmeister Erwin Kalb, Uwe Matzner und Hans-Georg Rießner, der Ehrenschützenmeister Alfred Brandmeier und Siegfried Jäkel, sowie der Zweiten Bürgermeisterin Sabine Rießner als Vertreterin der Stadt und der Pfarrerin Anne Salzbrenner.

Schließlich konnte Schützenmeister Erwin Kalb zusammen mit dem 2. Schützenmeister Uwe Matzner einige Schützinnen für besonderen Leistungen ehren. So überreichte er Birgit Hoja, die seit Beginn ihrer Mitgliedschaft am 1. Januar 1985 in der Gesellschaft überaus aktiv ist und seit 2014 das Amt der 2. Schatzmeisterin innehat, für ihre vorbildliche Mitarbeit und Förderung des Schützenwesens das Ehrenzeichen des Bezirks Oberfranken im Bayerischen Sportschützenbund in Gold.

In Würdigung um ihre Verdienste um das bayerische Schützenwesen konnte der Schützenmeister an Edith Matzner das von Herzog Franz von Bayern gestiftete Protektorabzeichen übergeben. Weiter durften für langjährige treue Mitarbeit in der Gesellschaft Martina Müller, die seit 48 Jahren der Schützengesellschaft angehört, sowie Heidi Vieweg das Ehrenzeichen der Gesellschaft entgegennehmen.

Zum Schluss machte Michaela Brandmeier noch auf das Nikolausschießen am 5. Dezember um 19.30 Uhr und auf die Familienweihnachtsfeier am Sonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr im Schützenhaus aufmerksam. thi