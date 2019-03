Treue Mitglieder geehrt

Die Ehrung langjähriger Mitglieder prägte die Hauptversammlung des Schützenvereines Neufang im Schützenhaus. Seit sage und schreibe 65 Jahren sind Hans Opel und Herbert Seuß dem Verein treu verbunden, seit 60 Jahren sind Hermann Steinlein und Wolfgang Opel dabei.

Für 40 Jahre Treue wurden Theo Felgenhauer, Rudolf Matysiak, Hans-Jürgen Wunderlich und Matthias Wunderlich ausgezeichnet, vor 25 Jahren trat Jochen Trier bei. Als Dank für zehnjährige Mitarbeit durfte Uschi Lauterbach eine Urkunde entgegennehmen.

"Wir haben fast alle Jahre den gleichen Ablauf an Festen und Veranstaltungen", resümierte Vorsitzender Werner Reinfeld.

"Wertvolle Arbeit"

Schriftführer Steffen Kellner verlas das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung. Uschi Lauterbach verlas den Bericht von Kassier Herbert Opel. Die Revisoren Carola Fittner und Uschi Lauterbach bescheinigten ihm eine tadellose Arbeit.

Bürgermeister Hermann Anselstetter bedankte sich bei den Neufanger Schützen für ihre wertvolle Arbeit. Er kündigte an, dass der Markt Wirsberg den Verein in Zukunft beim Unterhalt und der Pflege des Schützenhauses und der Außenanlagen unterstützen werde. "Hier fühlt man sich wohl. Pflegt bitte weiterhin so vorbildlich die Schützentradition und den Schützensport", erbat sich Anselstetter.

Schützenmeisterin Eva Lauterbach blickte auf die Teilnahme an elf Auswärtsschießen zurück. Sie freue sich , wenn sie bei einer Auswertung immer wieder einen Neufanger Schützen auf den vorderen Plätzen finde.

Am Hauptschießen beteiligten sich 116 Schützen aus 18 Vereinen - zwölf mehr als 2017. 26 Vereine hätten Mitglieder zum Kerwaschießen nach Neufang geschickt. Klaus-Peter Wulf