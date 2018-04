Treue Mitglieder geehrt

Im Rahmen der Mitgliederversammlung und Josefsfeier der KAB wurden neben anderen Tagesordnungspunkten auch zehn Mitglieder für ihre 25-jährige Mitgliedschaft bei der KAB Fuchsstadt geehrt. Dazu wurde vom 1. Vorstand Rudi Volpert eine von der KAB-Deutschland e. V. erstellte Ehrenurkunde mit Grußworten der Bundesvorsitzenden Maria Etl und Andreas Luttmer-Benzmann an die Jubilare Pfarrer Erich Sauer, Irmgard Volpert, Doris Schaupp, Ruth Heid, Monika Oeftring, Melitta Weissenberger, Marion Schubert und Josef Mützel überreicht. Nachgereicht werden die Ehrenurkunden an die ebenfalls zu ehrenden Mitglieder Dolores Metzger und Hilde Mützel, die an der Ehrung nicht teilnehmen konnten. red