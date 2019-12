Treue Mitarbeiter ermöglichen gute Zahlen

Die Werkskantine der Hauck GmbH & Co. KG bildete den Rahmen der familiären Jahresabschlussfeier mit Jubilarehrungen. Dabei waren die Firmenchefs Carolin und Jörg Feyler voll des Lobes für die Einsatzbereitschaft ihrer knapp 100 überwiegend jungen Mitarbeiter und daraus resultierender Erfolge für das Traditionsunternehmen. "Wir blicken auf ein aufregendes Jahr zurück", betonte Jörg Faber, "dessen Erfolgslinie sich schon nach mehreren Messebesuchen positiv abzeichnete." Dabei sei das aktuelle Umsatzplus nicht nur durch innovative Produktverbesserungen begründet. Online stehe Interessierten und Kunden das im Jahreslauf installierte "PIM Informationssystem" zu gelisteten Produktlinien zur Verfügung.

Mit Stolz verwies Hauck auf den trotz namhafter Konkurrenz von der Stiftung Warentest vergebenen Titel "Testsieger in der Sparte Autokindersitze". Sie hätten sich durch praktische Handhabung und sichere Benutzung bis hin zur Zertifizierung zum Verkaufsschlager entwickelt. Kräftig investiert, so Feyler weiter, habe die Hauck Group sowohl in Produktent-wicklung als auch Installation einer zukunftsträchtigen Verpackungsstraße.Ebenso selbstverständlich gehöre Mitarbeitertreue zum Image des inhabergeführten Unternehmens.

Für ein Vierteljahrhundert Zugehörigkeit nahm Logistikleiter Dieter Gundermann (Sonnefeld) die Treueurkunde der Industrie- und Handelskammer zu Coburg in Empfang. Für jeweils zehn Jahre Firmenzugehörigkeit wurden Internet-/Produktmanager Alexander Ax (Neustadt-Haarbrücken), Kaufmännischer Leiter Klaus Eitzenberger (Weismain) sowie Empfangsmanagerin Sylvia Vogler (Ahorn-Wohlbach) mit Blumen und Präsenten ausgezeichnet. Nach 17 Jahren Wirken in führender Position der Hauck Group wurde Wilem de Witt in den Ruhestand verabschiedet. Klaus Oelzner