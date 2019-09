Tresorknacker erbeuten Bargeld

Bislang unbekannte Täter sind in einen Verbrauchermarkt im Gemeindegebiet eingebrochen und haben aus einem Tresor Bargeld entwendet. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten suchten den Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, auf. Dort brachen sie ein Fenster auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Tresor und nahmen Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich an sich.

Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. In Zusammenarbeit mit den Beamten der Polizeiinspektion Stadtsteinach hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bayreuth, Telefon 0921/506-0, in Verbindung zu setzen. pol