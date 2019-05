Treppensteine?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 23. Mai 2019 ist WENDELSTEIN.

Wendelstein ist nicht nur ein Berg in den bayrischen Alpen sondern auch ein Markt im mittelfränkischen Landkreis Roth. Der Markt Wendelstein hat rund 16.000 Einwohner und verteilt sich auf zehn Ortsteile. Die Namensherkunft ist nicht ganz geklärt, aber es gibt eine Legende, die Hinweise gibt. "Es kamen die Wenden ins Land, sie riefen: 'Hie wend den Stein!' Der erste Bau nun wurde benannt, hinfort auch Wendelstein."

Vermutlich geht der Name aber auf die Schwarzach zurück, die sich in einer Schleife um den Felsen bei der St. Georgskirche wendet.

Wendelstein ist ein sehenswerter Markt und hat für seine Besucher einiges zu bieten. Unter anderem gibt es einen eigenen Audioguide, der durch die Sehenswürdigkeiten des Marktes führt. Außerdem finden alle drei Jahre die Kunigunde-Creutzer Festspiele satt. Das Freilichttheater beleuchtet in verschiedenen Veranstaltungen das Leben von Kunigunde Creutzer und ihrem Mann Hans Sachs. Dieses Jahr finden die Festspiele wieder statt: vom 10.-13. Juli 2019 in Wendelstein.

Gewinner

28 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht - wir freuen uns sehr über jede eurer Lösungen!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Petra Beringer" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)