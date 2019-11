Treppenrätsel?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 7. November 2019 ist TRAPPSTADT.

Trappstadt ist ein Markt und liegt in Unterfranken, im Landkreis Rhön-Grabfeld. Trappstadt liegt in der Main-Rhön Region und grenzt direkt an den Freistaat Thüringen. Der Markt besteht aus den beiden Ortsteilen Trappstadt und Alsleben. Seit 1990 wächst die Bevölkerung stetig an und so wohnen etwa 1000 Einwohner in Trappstadt. Eins der einschneidensten Gemeinde Ereignisse, die den Zuwachs der Gemeinde erklärt war die Grenzöffnung und die Wiedervereinigung.



- Rundwanderweg "Grenzgänger": Der Rundwanderweg "Grenzgänger" bietet wunderschöne Ausblicke nach Thüringen und in das Grabfeld bis zur Rhön. Start ist in Trappstadt und die zehn Kilometer sind in etwa drei Stunden zu bewandern.

- Naturfriedhof: Mit einem eigenen Konzept möchte der Markt Trappstadt einen ganz neuen Weg gehen. Der Naturfriedhof befindet sich im Gemeindewald um die St. Ursulakapelle bei Alsleben und wird als Kommunalunternehmen von Trappstadt betrieben. Die Grabstellen werden im Wald mit kleinen Grabsteinen kenntlich gemacht. Sie sind alle einheitlich und haben etwa die Größe eines Grenzsteines.

28 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen auch mit Trappstadt richtig.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Rebecca Pfaff" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)