Treppenlift für das Rathaus in Pretzfeld

Einladung ergeht an alle Bürger zur nächsten Sitzung des Marktgemeinderates am Dienstag, 17. April, um 19 Uhr im Rathaus. Thematisiert wird unter anderem der Antrag der Feuerwehr Hetzelsdorf auf Kauf eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) als Ersatz für den Tragkraftspritzenanhänger, der Vorschlag geeigneter Personen an das Amtsgericht Forchheim zur Wahl der Schöffen für die Amtsdauer 2019 bis 2023 und der Einbau eines Treppenliftes im Rathaus zur Gewährleistung der Barrierefreiheit. red