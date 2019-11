Trennung vom FCE war "richtiger Schritt"

Nach der am 11. März erfolgten Neu-, bzw. Wiedergründung des Vereins TSV Eintracht Bamberg e.V. fand dessen erste offizielle Mitgliederversammlung im Domreiterstübla im Sportpark Eintracht statt. Vorstandsmitglied Florian Kleinhenz führte anstelle des erkrankten Ersten Vorsitzenden Markus Eckert durch die äußerst harmonisch verlaufende Versammlung.

Aus dem Bericht des Vorstandes ging hervor, dass die Finanzen des Vereins geordnet sind und dass jedem Mitglied die Möglichkeit gegeben wird, Einblick in das Vereinskonto zu bekommen. Es wurde betont, dass die Transparenz der Finanzgeschäfte höchsten Stellenwert habe. Nachdem Hauptkassier Florian Kleinhenz seinen Bestandsbericht erläutert hatte, wurde sein für das kommende Geschäftsjahr ausgearbeiteter Haushaltsplan einstimmig von den Mitgliedern genehmigt.

Über 100 Mitglieder haben sich mittlerweile dem Verein angeschlossen, dessen Kernstück die aus dem FC Eintracht Bamberg 2010 ausgetretenen Abteilungen Kegeln, Tischtennis und

Turnen bilden. Übereinstimmend erklärten die Abteilungsleiter Markus Steger, Georg Weber und Margit Höfer, dass die Trennung vom FCE aus den verschiedensten Gründen der richtige Schritt gewesen sei.

Den Ausführungen der drei Abteilungsleiter war zu entnehmen, dass neben dem Leistungsgedanken vor allem die Freude an sportlicher Betätigung vermittelt wird. Kegelabteilungsleiter Markus Steger berichtete davon, dass in der laufenden Saison drei Herren-, drei Frauen- und zwei Jugendmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Die 1. Damenmannschaft spielt in der Bayernliga Nord und die 1. Herrenmannschaft in der Landesliga Nord, während die beiden Jugendmannschaften in den höchsten oberfränkischen Ligen um Punkte kämpfen.

Tischtennisabteilungsleiter Georg Weber führte aus, dass man mit vier Mannschaften in die neue Saison gestartet ist. Besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass die erste Mannschaft über die Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga Gruppe 2 Süd Lichtenfels/Bamberg geschafft hat. Besonders erfreulich war es zu hören, dass die Abteilung Tischtennis seit diesem Schuljahr Jugendlichen wieder die Möglichkeit bietet, in der Turnhalle der Pestalozzischule Tischtennis zu spielen.

Die Wahl des zweiten Kassenprüfers und von drei Ausschussmitgliedern ging reibungslos über die Bühne. Ohne Gegenstimme wurde Katja Schumm zur zweiten Kassenprüferin, Daniel Eckert, Dominik Zimmer und Wolfgang Scharnagl in den Vereinsausschuss gewählt. Abschließend betonte der Vorstand, dass man beim TSV Eintracht Bamberg alles daransetze, die Abteilung gleich zu behandeln und durch gemeinsame Veranstaltungen das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Vereins zu stärken. red