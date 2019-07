Trennung light - Hilfe durch Mediation

Zu einem Infovortrag zum Thema "Mediation - Der sanfte Weg bei Trennung und Scheidung" lädt der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) am heutigen Mittwoch, 17. Juli, um 19.30 Uhr, ins Gasthaus Melber, Höfener Hauptstraße 18, Stegaurach-Höfen, ein. Mediation bietet eine Chance, einen gerichtlichen Zweikampf zu vermeiden. Darüber kann Petra Schuster, Fachanwältin für Familienrecht, an diesem Abend praxisnah berichten. Mediation funktioniert allerdings nur dann, wenn beide Ehemaligen freiwillig zu gemeinsamen zielführenden und problemlösenden Gesprächen bereit sind, auch wenn die Situation noch so verfahren scheint. Der Eintritt ist kostenfrei. red