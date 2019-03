Prölsdorf vor 17 Stunden

Trennschleifer wird gestohlen

Von einer Baustelle in der Marktstraße in Prölsdorf klaute ein Unbekannter am Dienstag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr einen Trennschleifer der Firma Stihl. Das Gerät hat einen Wert von 1000 Euro.