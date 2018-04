Trekkingrad verschwunden

In der Zeit von 1. Februar bis 12. April wurde von einem Grundstück Am Fließgraben in Schlimpfhof ein versperrtes Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein Trekkingrad der Marke Winora. Das 26-Zoll-Rad ist silbern, hat einen schwarzen Gel-Sattel und Edelstahlgriffverlängerungen. Der Wert: ca. 800 Euro. Hinweise bitte an die PI Hammelburg, Tel.: 09732/9060. pol