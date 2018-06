Trekking-Fahrrad gestohlen

pol



Ein Rentner meldete am Donnerstagmorgen auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Bad Kissingen den Diebstahl seines silbernen Trekking-Fahrrades der Marke Peugeot . Dieses wurde am Montag in der Zeit von 9 bis 10 Uhr in der Salinenstraße entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder zum Verbleib des Fahrrades mit der Rahmengröße 42, Schwalbe-Bereifung sowie 7-Gang Shimano-Nexus Schaltung machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, zu melden.