Treibjagd bei Effelter

Die Jagdgemeinschaft Effelter-West hatte am vergangenen Samstag zur Treibjagd eingeladen. Zusammen mit befreundeten Jägern ging es darum, die Zahl der Wildschweine zu dezimieren, um Schaden von der Landwirtschaft fernzuhalten. Besonders begrüßten die Jäger den Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft Effelter, der als Treiber selbst aktiv teilnahm. Das erlegte Wild wurde im Anschluss veräußert. Wildbret ist eines der besten Lebensmittel, so die Jagdgemeinschaft in einer Pressemitteilung. Wer Interesse an Wild hat, könne sich bei der Jägerschaft im jeweiligen Ort melden. red