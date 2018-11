Treffsichere Schützen ausgezeichnet

Bereits zum 14. Mal fand im Weismainer Schützenhaus das Kameradschaftsschießen "Obermaincup" für die Soldatenkameradschaften im Kreis statt. Bei der Preisverteilung freute sich Roland Dauer, Vorstandsmitglied der Soldatenkameradschaft (SK) Weismain, über die vielen Teilnehmer bei diesem Schießen. Die Soldaten-Kameradschaften aus Obersdorf, Mistelfeld, Kösten, Schwabthal-Frauendorf, Marktgraitz, Trieb, Oberwallenstadt, Neuensee und Reundorf waren mit 103 Schützen nach Weismain gekommen, um im sportlichen Wettkampfschießen anzutreten.

Die erfolgreichsten Teilnehmer und Vereine wurden mit Urkunden und Pokalen ausgezeichnet. Hans Schott, Zweiter Bürgermeister von Weismain, freute sich darüber, die Ehrungen mit durchzuführen.

Etwas Besonderes waren in diesen Jahr die Ergebnisse im Einzelschießen auf die Ehrenscheibe. So wurde mit einem 106,1-Teiler Gertrud Spörlein von der SK Kösten Erste, den zweiten Platz belegte Emelie Groß mit einem 17,7-Teiler von der SK Obersdorf, noch besser machte es aber Thomas Lang von der SK Kösten, der mit einem sagenhaften 11,1-Teiler die begehrte Scheibe gewann. Die stärkste Kameradschaft stellte die SK Obersdorf (23 Teilnehmer) vor der SK Mistelfeld (22 Teilnehmer) und der SK Trieb mit (16 Teilnehmern). Folgende Schießergebnisse waren zu verzeichnen: Schüler I Sieger Timo Müller, SK Obersdorf mit 201,3 Ringen vor Emelie Groß, ebenfalls SK Obersdorf mit 199,1 Ringen und Elias Kremer, SK Mistelfeld, mit 196,6 Ringen. Bei den Schülern II wurde Emelie Groß SK Obersdorf mit 141,3 Ringen Erste. Jugendwertung Erste Ilona Stindl mit 189,5 vor Fabian Schlesinger mit 183,0 Ringen und Jana Dorsch mit 182,5 Ringen. Damen Sandra Gack von der SRK Neuensee mit 185,4 Ringen wurde Erste vor Saskia Bargel von SK Kösten mit 184,1 Ringen und Katja Müller von der SK Obersdorf mit 174,7 Ringen. Sportschützen Erster Platz Johannes Ritz von der SK Marktgraitz mit 203,5 Ringen vor Norbert Lurtz von der SSK Schwabthal-Frauendorf mit 188,9 Ringen und Christian Köhnlein von der SK Mistelfeld mit 184,0 Ringen. Damen Senioren/Behinderte Manuela Stindl von der SK Obersdorf wurde mit 204,3 Ringen Siegerin. Ihr folgten am nächsten Anja Hofmann von der SK Misteleld mit 197,9 Ringen und Silvia Zirkelbach von SRK Neuensee mit 197,7 Ringen. Herren Senioren/Behinderte Hans Latocha von der SK Mistelfeld wurde mit 203,1 Ringen erster, vor Raimund Bargel von SK Kösten mit 201,3 Ringen und Manfred Endres von SK Oberwallenstadt mit 199,8 Ringen. Damen Senioren I /Behindert I Der erste Platz ging an Irene Köhler von der SK Mistelfeld mit 203,2 Ringen vor Rosmarie Köhnlein von der SK Mistelfeld mit 196,1 Ringen und Gabriele Scherer von der SK Obersdorf mit 193,4 Ringen. Herren Senioren I / Behinderte I Erster wurde Siegfried Kittelmann von der SK Trieb mit 199,4 Ringen gefolgt von Johann Barnickel von der SK Oberwallenstadt mit 197,9 Ringen und Hilmar Schütz von der SK Kösten mit 197,6 Ringen. Luftpistolen Jugend Erster wurde Fabian Schlesinger von der SK Obersdorf mit 142,8 Ringen gefolgt von Jana Dorsch ebenfals SK Obersdorf mit 125,3 Ringen. Wertung Luftpistole Mattias Heft von der SK Mistelfeld wurde Sieger mit 191,9 Ringen vor Volker Kotschenreuther SK Mistelfeld mit 188,1 Ringen und Norbert Lutz von der SSK Schwabthal-Frauendorf mit 174,6 Ringen. Mannschaftsgewinner Schüler I war die SK Mistelfeld. Jugendmannschaftssieger war die SK Obersdorf. Bei der Sportschützenmannschaft wurde die SK Trieb Gewinner. Damen Senioren/Behindertemannschaft gewann die SK Obersdorf. Herren Senioren/Behindertemannschaft gewann die SK Mistelfeld. Damen Senioren I/Behinderte I Mannschaft gewann die SK Mistelfeld. Senioren I/Behinderte I Mannschaft gewann die SK Kösten . Luftpistolenmannschaft gewann die SK Mistelfeld rdi