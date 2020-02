Treffsichere Lightrock-Cowboys

Erneut konnte ein Anmelderekord erzielt werden: Über 125 Teilnehmer hatten sich zur Winter-Challenge 2020 bei den Lightrock-Cowboys, der Westernabteilung der Königlich-privilegierten Scharfschützengesellschaft Lichtenfels um deren Abteilungsleiter Martin Roppelt und den Zweiten Schützenmeister Uwe Matzner, angemeldet. Einige international renommierte Westernschützen, von denen der eine oder andere inzwischen Mitglied bei den Lichtenfelser Scharfschützen geworden ist, gaben sich hier ein Stelldichein. Aus nah und fern kamen die Cowboys und Cowgirls nach Schweinfurt. Die weitesten Anreisen hatten Schützen aus den Niederlanden, Hamburg und vom Bodensee.

Lichtenfelser erfolgreich

Bei dem Wettkampf mussten die Starter sechs verschiedene Parcours absolvieren. Am Ende waren alle Teilnehmer begeistert über das Match und dessen Ausrichtung. Erfreuliche Kommentare wie: "Ihr werdet immer besser!" und "Jedes Mal habt Ihr wieder Neues zu bieten" waren zu hören.

Die Lichtenfelser "LRC-Schützen" erreichten in ihren Wettkampfklassen einmal mehr sehr gute Resultate: Erste Plätze in ihren Startklassen erzielten Philipp "Rephil" Seibel, Matthias "Billy Dixon" Knabner und Uwe "Riverman" Matzner. Jeweils zweite Plätze belegte Werner "Big Seiman" Simon bei einem Doppelstart als Senior und Senior-Duelist. Jeweils den dritten Platz in ihrer Kategorie erreichten Philipp "Rephil" Seibel und Edith "Riverlady" Matzner. Weitere gute Platzierungen erzielten Martin "Mutzi" Roppelt, Gabi "Miss Friday" Freitag, Harald "El Capito" Zürl, Stephan "Green Paul" Roppelt, Jürgen "Little Chisum" Freigang, Helgard "John" Freigang und Frank "Blackout" Schwarz. Den klassenunabhängigen 3. Platz (Overall-Wertung) sicherte sich LRC-Mitglied Philipp "Rephil" Seibel. Mit 0,41 Sekunden verpasste er nur denkbar knapp Platz 2. red