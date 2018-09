Treffsicher bei "Bayerischer"

Die bayerischen Titelkämpfe der Behindertenschützen (freie Meldung) und der Senioren-Auflage (51 Jahre und älter) fanden in München-Hochbrück statt. An dieser dreitägigen Veranstaltung gingen in der Behindertenklasse Werner Klempf (Hubertus Strullendorf), Werner Feuerlein (SV Hubertus Walsdorf) und der Schönbrunner Karl Scharf an den Start.

In der Disziplin Kleinkaliber 100 Meter wurde Klempf bayerischer Meister. Mit dem Luftgewehr sicherte er sich ebenfalls den Landesmeistertitel. Mit dem Zimmerstutzen belegte der Schütze von Hubertus Strullendorf den dritten Platz.

In der Klasse mit Hilfsmittel ging der Schönbrunner Karl Scharf an den Start. Mit dem Kleinkaliber-Gewehr über 100 Meter wurde der Steigerwälder souverän bayerischer Meister, es war sein 35. Landesmeistertitel. Mit dem Zimmerstutzen und Luftgewehr sicherte sich der Routinier jeweils Platz 3.

Werner Feuerlein vom SV Hubertus Walsdorf belegte mit der Luftpistole Platz 8, in den Disziplinen Luftgewehr und dem Kleinkaliber über 100 Meter kam Feuerlein jeweils auf den neunten Rang.

Bei der Senioren-Auflage gingen Scharf und Antonio Altieri von Hofer Sassanfahrt an den Start. Mit dem Zimmerstutzen wurde der Schönbrunner bayerischer Vizemeister in der Einzelwertung. Mit der Mannschaft der SG Einberg sicherte sich Scharf ebenfalls die Vizemeisterschaft. Klempf sicherte sich bei den Senioren ohne Auflage mit dem Zimmerstutzen Platz 4 und mit dem Kleinkaliber über 100 Meter Rang 8. red