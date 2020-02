Treffs mit Punsch und Plätzchen

Die SPD Lichtenfels lädt zu folgenden Wahltreffs ein: Lichtenfels, am 17. Februar, um 19.30 Uhr in die Gastwirtschaft "Mühlbachklause". Bereits um 18.30 Uhr ist die SPD bei Punsch und Plätzchen am nahegelegenen Parkplatz vor Ort.

Lahm

Weiter kommt die SPD am Donnerstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr in die Gastwirtschaft Fischer nach Lahm. Bereits um 18.30 Uhr gibt es Punsch und Plätzchen auf dem Spielplatz. In Ober- und Unterwallenstadt ist die SPD am Freitag, 21. Februar, um 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft Rauch zu Gast. Bereits um 18.30 Uhr gibt es Gespräche bei Punsch und Plätzchen an der Unterwallenstadter Bartholomäus-Kapelle.

Kösten und Reundorf

Kösten ist eine weitere Station, und zwar am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr im Kulturhaus. Ebenfalls um 18.30 Uhr bietet die SPD Punsch und Plätzchen vor dem Feuerwehrhaus an. Reundorf ist am Freitag, 28. Februar, um 19.30 Uhr die vorerst letzte Station der SPD, und zwar um 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft Haugeneder.

Um 18.30 Uhr werden Gespräche, Punsch und Plätzchen vor der Kirche angeboten. red