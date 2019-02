"Treffpunkt Mobbing" lädt wieder ein

Die Selbsthilfegruppe "Treffpunkt Mobbing" lädt am Mittwoch, 13. Februar, zu einem offenen Treffen ein. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Ludwigstraße 25 in Bamberg. "Treffpunkt Mobbing" ermutigt Betroffene, das Angebot wahrzunehmen. Infos, Beratung und gegenseitige Unterstützung können in dieser Situation sehr hilfreich sein. red