Treffpunkt der Tänzer ist die Scheune

Am Samstag, 19. Oktober, werden gut 100 Tänzer aus Europa erwartet, um zu Hoedowns, Reels und Jigs Contra-Tänze zu tanzen. Organisiert wird das Treffen von der Europäischen Caller-Vereinigung (ECTA) zusammen mit den "Rollin' Squares", einem Square-Dance-Club, dessen Mitglieder über ganz Deutschland verteilt sind.

Mittänzer sind willkommen

Das Festival findet von 10 bis 22 Uhr in der Scheune der Brauerei Hoh statt. Gäste zum Zuschauen oder Mittanzen sind bei freiem Eintritt willkommen, teilen die Veranstalter mit. Contras werden in langen Linien getanzt. Der Ursprung liegt in den amerikanischen Longways, den irischen Ceili Dances und den englischen Country Dances. Der Prompter erklärt die Reihenfolge der Figuren, die er dann den Tänzern zur Musik ansagt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, so dass auch Gäste reinschnuppern können.

Die Grundbegriffe werden in einer Einführung von 12 bis 14 erarbeitet. Ein Tanzpartner ist willkommen, aber nicht Bedingung. Für die 18. ECTA Contra Dance Convention konnten Prompter aus Deutschland und der Tschechischen Republik gewonnen werden.

Livemusik am Abend

Höhepunkt ist der abendliche Ball, wo zu Livemusik der Band "Over the Isles" aus Zürich das Tanzbein geschwungen wird. Wer Interesse hat, kommt einfach am Samstag um 12 Uhr vorbei.

Zusätzlich verlegen die Bamberg-Cornhusker, der Square Dance Club, den wöchentlichen Clubabend am Freitag, 18. Oktober, ebenfalls nach Köttensdorf. Auch hier kann von 19 bis 20.30 Uhr Square Dance ausprobiert werden. red