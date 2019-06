Die Awo-Wandergruppe trifft sich unter Leitung von Gitta Hofrichter am Mittwoch, 12. Juni, zur Mühlenwanderung von Scheuerfeld über Hergramsdorf, Schorkendorf und Wüstenahorn mit Mittagseinkehr im Biergarten. Die Wanderung ist etwa acht Kilometer lang. Die Gruppe trifft sich um 9.30 Uhr am Awo-Treff und fährt dann mit dem Stadtbus nach Scheuerfeld. Interessenten melden sich unter Telefon 09561/94415 an. red