Die Generalversammlung der Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Ortskapelle findet am Sonntag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Vereinsheim des 1. FC statt. Zuvor trifft man sich um 18 Uhr zu einer Andacht in der Ortskapelle. Es wird darauf hingewiesen, dass im Oktober jeweils um 19 Uhr Rosenkranzgebete in der Kapelle stattfinden. dr