Treffen von Neuzugezogenen

Alle, die neu zugezogen beziehungsweise alleinstehend sind oder aus einem anderen Grund Leute suchen, mit denen sie etwas unternehmen können, sind eingeladen zum Treffen mit Brotzeit. Termin ist am Donnerstag, 20. September, um 18 Uhr im Bürgerzentrum. Anmeldung bis Montag, 17. September, unter Telefon 09191/6155287 oder per E-Mail an mgh@forchheim-nord.de. red