Treffen von Christen im Beruf

Christen im Beruf, das Chapter Rhön-Kreuzberg, bietet am Samstag, 21. April, einen Vortrag von Ursula Maria Fock aus Obernbreit "Gottes Führung ins abenteuerliche Leben, einem Zeugnis über die Möglichkeiten im eigenen Leben, wenn man Gott die Führung überlässt", an. Beginn ist um 19.30 Uhr im "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach. sek