Treffen und Schießtraining

Die Mitglieder der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft Altenkunstadt treffen sich am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr im Hotel "Fränkischer Hof" in Baiersdorf. Außerdem ist für Dienstag, 28. Januar, 19.30 Uhr, eine Zusammenkunft im Vereinsheim des Patenvereins, der Schützengesellschaft Weismain, geplant. Dabei besteht die Möglichkeit, am Schießtraining teilzunehmen. red