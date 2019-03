Treffen sich zwei Radler

Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Mittwochnachmittag in der Basteistraße. Ein 58-Jähriger brach sich den rechten Unterarm und das Nasenbein, als er mit einem erst achtjährigen Radler zusammenstieß. Der verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.