Treffen nach 45 Jahren

Eine Riesengaudi hatten zehn ehemalige Absolventinnen der Kulmbacher Realschule, die ihren Abschluss vor 45 Jahren zum Anlass nahmen, sich wieder einmal zu einem gemütlichen Abend zu treffen und miteinander "über Gott und die Welt" zu tratschen.

Als "Tagungsort" hatten sie den Landgasthof Friedrich in Trebgast ausgewählt. Dessen Chefin Monika war eine der Klassenkameradinnen. Die damals noch reine Mädchenklasse war der letzte Jahrgang, der noch in der Pestalozzistraße unterrichtet wurde, bevor der Umzug in die Alte Forstlahmer Straße erfolgte. Auch nach fast einem halben Jahrhundert kamen erstaunlicherweise noch viele Details zur Sprache. Beispielsweise waren mit Elsa Meyer und Frieda Hofmann noch die Namen der Rektorin und der Klassenlehrerin präsent.

Letztere war für die "Problemfächer" Steno und Maschinenschreiben zuständig. Im Laufe des geselligen Abends kam auch zur Sprache, dass sie von der einen oder anderen aus der Klasse schon mal an den Rand der Verzweiflung gebracht wurde. "Aber wir waren keine schlechte Klasse. Es gab schon einige Vorlaute, aber auch einige, die nie blau gemacht haben", erinnerte sich Petra Gogolok.

Reichlich Gesprächsstoff gab auch die Abschlussfahrt her, die 1974 nach Wien führte. Zu dem "Meeting", das Anja Janisziewski aus Burghaig organisiert hatte, waren auch "Ehemalige" aus Hessen oder Baden- Württemberg angereist. Dieter Hübner