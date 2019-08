Treffen mit den Rettern

Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich bei Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Bayerischem Roten Kreuz, DLRG und Co. Dort leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz der Bürger. Gleichzeitig tragen sie mit ihrem ehrenamtlichen Engagement auch wesentlich dazu bei, dass unser soziales Miteinander funktioniert. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD) und der Landtagsabgeordnete Stefan Schuster (SPD), selbst Feuerwehrmann, laden alle ehrenamtlichen "Retter in der Not" und Interessierte zur Blaulichtkonferenz am kommenden Dienstag, 20. August, ab 18 Uhr in den Hof der Luitpoldstraße 48a ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, heißt es in der Mitteilung weiter. red