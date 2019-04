BRK-Senioren

Treffen in neuer Heimat

Das BRK lädt alle Senioren am Donnerstag, 11. April, ab 14 Uhr zum ersten Treffen in die neuen Räumlichkeiten der Geschäftsstelle am Rot-Kreuz-Platz in Kulmbach (ehemaliges Postgebäude) ein. Es gibt e...