Treffen im "Sternenmeer"

Das Sternenkinderzentrum Bayern ist erst wenige Monate alt und die ersten Treffen der für die Region Bamberg konzipierten Trauergruppe "Sternenmeer" haben bereits stattgefunden. Wie die Initiatoren mitteilen, gibt es mittlerweile aber sehr viele Anfragen von Eltern, nur einmal zum "Schnuppern" einer solchen Gruppe beiwohnen zu dürfen. Interessierten Familien soll deshalb nun die Möglichkeit geboten werden, einen ersten Eindruck der Arbeit im Sternenkinderzentrum zu gewinnen. Dazu gibt es ab sofort das "Sternencafé". Hier können Betroffene sich in einer offenen und freien Runde treffen und unkompliziert einen ersten Kontakt zum Sternenkinderzentrum herstellen. Das "Sternencafé" trifft sich erstmals am Dienstag, 7. Mai, um 18.30 Uhr in der Sodenstraße 14. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Kaffee und Kuchen sind kostenfrei und werden vom Sternenkinderzentrum gestellt.

Das Sternenmeer soll indes ein geschützter Raum für die Mamas und Papas bleiben, die sich entschieden haben, sich in dieser Gruppe auf den Trauerweg und die Abschiednahme von ihrem still geborenen oder frühzeitig verlorenen Baby zu begeben. red