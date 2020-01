Burkardroth 29.01.2020

Treffen für pflegende Angehörige

Das monatliche Treffen für pflegende Angehörige findet am kommenden Dienstag, 4. Februar, um 19 Uhr statt. Der Treffpunkt ist das katholische Pfarrheim, am Marktplatz 11, in Burkardroth. Die Teilnahme...