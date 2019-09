Treffen für Menschen nach Darmkrebs

Der Psychoonkologische Dienst im Klinikum Lichtenfels veranstaltet am Donnerstag, 26. September, von 17 bis 18.30 Uhr ein offenes Treffen für Menschen mit oder nach einer Darmkrebserkrankung sowie für Menschen mit Stoma. Die Partner der Betroffenen sind ebenfalls eingeladen. Die Teilnehmer haben hier die Gelegenheit, ihre Erfahrungen in Bezug auf die Erkrankung auszutauschen sowie über die erforderlichen Anpassungsprozesse auf körperlicher, seelischer und sozialer Ebene ins Gespräch zu kommen. Auch Menschen mit einem künstlichen Darmausgang (Stoma) können hier von den Erfahrungen anderer Teilnehmer profitieren. Das Treffen findet in der Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum Lichtenfels, Prof.-Arneth-Straße 5, statt (Zufahrt über die Henry-Dunant-Straße). Die Teilnehmer können vor der Schule oder im Parkhaus des Klinikums parken. Anneliese Stadler, Psychoonkologin, Telefonnummer 09571/125149, moderiert die Veranstaltung und wird dabei fachlich unterstützt von Tanja Höpfner, Fachschwester für Stomatherapie des Klinikums Lichtenfels. red