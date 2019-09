Treffen für Menschen mit Hörproblemen

Die gemischte Selbsthilfegruppe "DEAF-Treff für Gehörlose und Schwerhörige" trifft sich am Dienstag, 10. September, ab 18.30 Uhr im Büro "Mittendrin" der Rummelsberger Diakonie, Hauptstraße 11, in Haßfurt. Das Thema dieses Treffens lautet: "Der selbstbewusste Umgang Gehörloser und Schwerhöriger". Zur besseren Verständigung der Teilnehmer untereinander wird das Treffen mit einer Gebärdensprachdolmetscherin veranstaltet. Willkommen sind alle Gehörlosen sowie Schwerhörige, Hörgeräte- und CI-Träger und deren Angehörige. Zudem gibt es Informationen zu den unterschiedlichen Hörhilfen. Diskretion ist gewährleistet, versichern die Verantwortlichen. Weitere Informationen geben: Roland Müller, E-Mail deaf-treff-hassberge@t-online.de, Telefon 09521/4876, sowie die Kos (E-Mail kos@hassberge.de, Telefonnummer 095217/27313). Die Kos ist die Kontaktstelle für Selbsthilfe im Landkreis Haßberge mit Sitz am Landratsamt in Haßfurt. red