Treffen für Menschen mit Darmkrebs

Der Psychoonkologische Dienst veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Darmkrebszentrum am heutigen Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr ein offenes Treffen für Menschen mit oder nach einer Darmkrebserkrankung sowie deren Partner. Das Treffen findet in den Gruppenräumen im Untergeschoss der Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum (hinter dem neuen Klinikgebäude) statt. Anneliese Stadler moderiert die Gesprächsrunde. Informationen gibt es unter 09571/125149. red