Treffen für ehrenamtliche Betreuer

Unterstützung in Sachen Betreuung bietet der Betreuungsverein der Awo Bamberg-Lichtenfels e. V. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 19. Februar, von 17 bis 19 Uhr in den Räumen des Betreuungsvereins, Kunigundendamm 43a, Bamberg statt. Um Anmeldung wird bis spätestens 14 Uhr am gleichen Tag unter der Rufnummer 0951/944600 gebeten. red