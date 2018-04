Treffen für Angehörige

Das nächste Treffen für umsorgende Angehörige von Menschen mit Pflegebedarf und andere Interessierte findet am Dienstag, 24. April, von 17 bis 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Mainleus statt. Maria Samberger vom Netzwerk Generation 55plus möchte Menschen in der zweiten Lebenshälfte bei der Umsetzung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils unterstützen und bietet deshalb alltags- und praxisnahe Bildungsveranstaltungen zur Ernährung und Bewegung an. Anmeldung und Information unter Telefon 09229/975075. red