Treffen für aktive Frauen

Regelmäßig am ersten und dritten Freitag im Monat treffen sich aktive Frauen zum Beisammensein im Mehrgenerationenhaus. Im November verschieben sich die Treffen. Die erste Zusammenkunft ist am Freitag, 8., die zweite am Freitag, 22. November, jeweils von 12 bis 14 Uhr statt. sek