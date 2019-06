Treffen ehemaliger aktiver Feuerwehrleute

Die Inspektion des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Bad Kissingen lädt alle ehemaligen aktiven Feuerwehrdienstleistenden und deren Partner zu einem Treffen am Montag, 1. Juli, ab 14 Uhr im Nüdlinger Feuerwehrhaus,Wurmerich 6, ein. Die Nüdlinger Feuerwehr feiert vom 29. Juni bis 1. Juli ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum. Am Nachmittag wird es Kaffee und Kuchen geben, außerdem ist ein Besuch des Nüdlinger Heimatmuseums geplant. Ab 16 Uhr spielt die Gruppe "ä'weng", ab 18 Uhr unterhalten die "Rhöner Rebellen". Für das leibliche Wohl ist auch abends gesorgt. Die Nüdlinger Feuerwehr würde sich freuen, auch die Senioren aus Nüdlingen und Haard am Montag, 1. Juli, zahlreich begrüßen zu können. sek