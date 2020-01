Hammelburg 08.01.2020

Treffen des Trauercafés verschiebt sich

Der nächste Trauercafé-Nachmittag findet am Sonntag, 19. Januar statt (nicht wie ursprünglich angekündigt am 12. Januar). Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Untergeschoss des Dr.-Maria-Probst-Heimes in Ha...