Wollbach bei Bad Kissingen vor 18 Stunden

Vdk

Treffen des Ortsverbands

Der VdK-Ortsverband Zahlbach/Stangenroth trifft sich am Mittwoch, 8. Januar, zur Mittwochsrunde in der Pizzeria "Salvo" in Wollbach. Beginn ist um 14 Uhr. sek